La bara della nonna sparisce per cinque mesi e mezzo: ritrovata in un vialetto del cimitero

La polizia di Palermo sta indagando sul caso di una donna morta il 20 marzo scorso la cui salma è misteriosamente scomparsa per cinque mesi e mezzo prima di venire ritrovata in un vialetto del cimitero dei Rotoli.

Lo scorso lunedì alcuni familiari di Wyss Adhelaide Hilda, di origine svizzera ma residente a Mondello, si sono presentati al cimitero chiedendo dove si trovasse la salma. I parenti avrebbero raccontato di aver affidato funerali e tumulazione a una ditta di pompe funebri.

La donna però per il Comune non risulterebbe deceduta, visto che la morta non è mai stata registrata. I funzionari municipali e i familiari hanno quindi avvertito la polizia e gli invetigatori stanno cercando elementi per ricostruire la vicenda.

La notizia su PalermoToday