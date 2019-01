"Farmaci e sostanze vietate nei cibi": moglie tenta di avvelenare il marito in ospedale

L'hanno fermata proprio mentre era "entrata in azione": saranno le analisi ora a fare piena chiarezza. Una moglie somministrava farmaci e altre sostanze vietate nei cibi e nelle bevande del marito: per questo una 49enne di Bra (Cuneo), è stata fermata dai carabinieri del Nas, il Nucleo antisofisticazioni, che la sospettano di aver tentato di avvelenare il marito.

La donna è stata sorpresa - dopo una serie di indagini - mentre somministrava farmaci ed altre sostanze vietate (ancora al vaglio degli specialisti), nei cibi e nelle bevande del coniuge ricoverato in ospedale. Sostanze nascoste in modo da non destare sospetti di alcun tipo sia nel marito che nel personale ospedaliero. Il provvedimento di fermo nei suoi confronti è scattato il 28 dicembre scorso a seguito di indagini coordinate dalla procura di Asti.