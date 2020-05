Molestie a un'operatrice di un centro di accoglienza, 24enne finisce in carcere

La polizia locale di Modena, dando esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere disposta dal gip, ha arrestato e portato in carcere un cittadino marocchino di 24 anni: l'accusa è di violenza sessuale. Il 24enne si sarebbe reso responsabile di diversi approcci e apprezzamenti pesanti nei confronti di una dipendente del centro di accoglienza in cui era ospitato. Per questo motivo, era stato anche allontanato dalla struttura e ricollocato in un'altra; il provvedimento non è stato però sufficiente a interrompere il suo comportamento.

La donna lo ha denunciato, a marzo scorso, all'ufficio di polizia giudiziaria di Modena che ha immediatamente raccolto tutti gli elementi utili e informato l'autorità giudiziaria. In poco tempo, il giudice per le indagini preliminari ha emesso un'ordinanza di divieto di avvicinamento alla parte offesa che il 24enne avrebbe disatteso in almeno un paio di occasioni, continuando con atteggiamenti persecutori nei confronti della donna e ritornando nella struttura da cui era stato allontanato, per questo motivo è stato anche denunciato per occupazione abusiva.

Dopo l'ennesima violazione dell'ordinanza, per lui si sono, però, aperte le porte della casa circondariale di Bologna, dove l'uomo rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del processo.