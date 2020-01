Tragedia al matrimonio a Capodanno: si accascia a terra e muore

Doveva essere una doppia festa, per accogliere il nuovo anno e celebrare l'inizio della vita insieme di una coppia di novelli sposi. E' finita in tragedia. Poco dopo il brindisi, un malore improvviso ha posto fine alla vita di una madre di 51 anni, cugina dello sposo. Monica Ferrari, questo il nome della donna, si è accasciata improvvisamente a terra, perdendo i sensi, senza più riprendersi. Per lei, purtroppo, non c’è stato più nulla da fare: a nulla sono valsi i soccorsi e i disperati tentativi dei sanitari del 118.

Tragedia al matrimonio a Capodanno: morta Monica Ferrari di Orzinuovi

Il dramma si è consumato nella notte di San Silvestro in un ristorante di Gambara, dove gli amici e i parenti della donna erano riuniti per festeggiare l’arrivo del 2020 e il matrimonio celebrato poche ore prima. Stando a quanto ricostruito, la donna, di Orzinuovi in provincia di Brescia, si è sentita male improvvisamente appena dopo aver assistito allo spettacolo pirotecnico andato in scena fuori dal ristorante specializzato nei ricevimenti di nozze. Immediata la chiamata al 112: in pochi minuti sono sopraggiunte un’ambulanza e un’automedica, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 51enne.

La tragica notizia si è diffusa rapidamente a Coniolo, frazione di Orzinuovi, dove Monica Ferrari abitava con il marito e i tre figli. Decine di persone sono attese per il funerale che sarà celebrato venerdì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Coniolo.