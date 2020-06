In monopattino sul Raccordo, automobilisti increduli: "Andrebbe arrestato"

Il monopattino è ormai diventato un simbolo della Fase 3 ma tra incidenti, a volte anche gravi, e usi impropri, sono in molti a chiedere una regolamentazione del suo uso. L'ultimo video che sta facendo molto discutere arriva da Roma dove un ragazzo alla guida di un monopattino elettrico è stato immortalato addirittura sul Grande Raccordo Anulare, l'autostrada che cinge la Capitale.

Alcuni automobilisti hanno immortalato il giovane in monopattino mentre percorreva il tratto di raccordo che collega il centro commerciale Porta di Roma con le due direzioni del Gra, all'altezza dell'uscita 10 (Bufalotta).

Un tratto di strada che, benché non equiparabile ad una autostrada, è pericolossissimo per via dell'alta concentrazione di macchine e autoarticolati che lo percorrono. Ovviamente il video è presto diventato virale sui social dove ha attirato anche feroci critiche: "Andrebbe arrestato" si legge tra i commenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Video da Facebook, Credits Simone Iannuzzi