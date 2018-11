Nonnina cade in casa e resta per un giorno sul pavimento: salvata dalla polizia

Dopo una caduta accidentale in casa, un'anziana di 85 anni è rimasta riversa sul pavimento, dolorante, per circa un giorno. E' successo in un appartamento di Monopoli, nel Barese. A dare l'allarme sono stati alcuni inquilini della palazzina di via Vitti, preoccupati poiché non avevano più notizie dell'anziana. Quindi, hanno contattato il Commissariato della città barese: una pattuglia è così intervenuta sul posto. Gli agenti hanno udito alcuni lamenti provenire dalla casa e quindi hanno forzato la porta d'ingresso, trovando la pensionata in condizioni precarie dopo la caduta. Successivamente, sono giunti i soccorsi del 118 che hanno permesso di somministrare le prime cure alla pensionata.