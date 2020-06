"Razzista e stupratore", lo sfregio a Montanelli: imbrattata la sua statua a Milano

E' stata imbrattata la statua dedicata a Indro Montanelli a Milano, collocata nei giardini pubblici intitolati allo stesso giornalista, in via Palestro all'angolo con piazza Cavour. Ignoti hanno versato vernice rossa sulla statua e scritto "razzista, stupratore" sulla base, in vernice nera.

Gli autori del raid vandalico hanno abbandonato sul posto quattro barattoli di vernice rossa e sacchetti di carta. Si tratta della statua al centro di molte polemiche in città dopo la lettera che i Sentinelli hanno scritto inviandola al sindaco Beppe Sala e ai consiglieri comunali per chiederne la rimozione sull'onda delle manifestazioni antirazziste scoppiate in tutto il mondo dopo l'uccisione di George Floyd. I Sentinelli avevano ricordato l'episodio del "matrimonio" con una dodicenne eritrea durante la guerra d'Etiopia negli anni '30: un episodio controverso nella biografia di uno dei "padri" del giornalismo milanese e italiano.

Sul caso sono a lavoro gli uomini della Digos per raccogliere elementi che possano portare all'identità di chi ha agito.

Imbrattata anche nel 2019

La lettera dei Sentinelli ha scatenato moltissime reazioni in città; la politica, più o meno bipartisan, si è espressa per la non rimozione della statua (a cominciare dal sindaco), anche se non sono mancate voci favorevoli alla rimozione, come quella di Patrizia Bedori del Movimento 5 Stelle. In occasione dell'8 marzo 2019 la statua era stata imbrattata con vernice rosa.

"Proprio non ci siamo" dice il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. "L'odio, la cattiveria e l'astio sono sempre più dominanti sul confronto civile e democratico. C'è da preoccuparsi seriamente".