Bambino di 6 mesi cade dal lettino e muore

Il dramma risale a due giorni fa, ma solo oggi ne danno notizia i giornali locali umbri. Tragedia in Umbria, a Montefalco: un bimbo di sei mesi è morto dopo essere caduto dal lettino. La famiglia di origine tedesca che in quel momento si trovava in vacanza a casa di amici nel comune in provincia di Perugia.

Non appena i genitori si sono accorti della tragedia sono scattati subito i soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Foligno e il personale sanitario che però non ha potuto far altro che constatare il decesso. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Leggi su PerugiaToday