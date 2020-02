Ragazza di 16 anni trovata morta nel suo letto dai genitori

Dramma a Montefiascone: una ragazza di 16 anni, A.G., è stata trovata morta nel suo letto nel comune del viterbese. Sarà l'esame autoptico a fornire elementi utili per capire le cause del decesso. La giovane aveva problemi di salute da qualche tempo, era stata portata in ospedale e poi dimessa. Sul caso indagano i carabinieri. La salma dell'adolescente è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Montefiascone, ragazza di 16 anni trovata morta a letto

Il corpo ormai senza vita è stato trovato stamattina dai genitori. Vani tutti i soccorsi. I carabinieri della compagnia locale hanno eseguito un sopralluogo nell’abitazione in cui la vittima viveva con i suoi familiari. Venerdì pomeriggio la 16enne era stata portata dai familiari all’ospedale Belcolle di Viterbo, sottoposta ad alcuni accertamenti e dimessa. Ieri sera era poi normalmente andata a dormire, oggi la tragica scoperta. Aperta un'inchiesta dal sostituto procuratore della Repubblica di Viterbo, che ha così diposto autopsia e accertamenti medico-legali per fare piena luce sulla triste vicenda, che ha sconvolto il paese.

Il ministro della Salute ha inviato gli ispettori

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha inviato gli ispettori all'Ospedale di Belcolle, Viterbo, dopo la morte di una 17enne di Montefiascone appena dimessa dal nosocomio. "In seguito a quanto avvenuto a Montefiascone - rende noto il ministero - il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha inviato una task force di ispettori del ministero all'ospedale di Belcolle per accertamenti sull'accaduto".