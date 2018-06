Dà fuoco alle erbacce del suo terreno: ex poliziotto perde la vita

Un poliziotto in pensione di 66 anni, Giovanni De Donno, è stato trovato morto in un campo di sua proprietà, a Monteroni di Lecce, nel Salento. La tragedia intorno alle 18 di ieri. Sono stati dei suoi conoscenti, proprietari di un altro terreno confinante, a trovare la vittima riversa per terra, ormai senza vita.

Nonostante l’intervento immediato del 118, gli operatori non hanno potuto tentare alcuna manovra di rianimazione.

Secondo LeccePrima poco prima del malore l’uomo aveva dato fuoco alle erbacce presenti nella sua proprietà. Il sospetto dunque è che sia rimasto intossicato: forse alcune sterpaglie hanno preso fuoco più velocemente rispetto al previsto , tanto da non lasciare all’anziano il tempo di mettersi in salvo.

Ma gli inquirenti non escludono possa anche essersi trattato di un malore: eventualità che sarà accertata soltanto dopo l’ispezione del medico legale, all’interno della camera mortuaria dell’ospedale "Vito Fazzi", dove attualmente la salma è stata trasferita.