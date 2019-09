Bimbo travolto e ucciso dalla cisterna: "Tristezza infinita"

Non ha avuto probabilmente nemmeno il tempo di rendersi conto di quanto stava per accadere. Un bimbo di 6 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una cisterna di acqua che lo ha investito, in una zona rurale di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno. a tragedia nella casa della famiglia del bambino nella località di Cadossano, vicino alla frazione di Scalo.

Montesano sulla Marcellana, morto bimbo travolto da cisterna

La disperata corsa all'ospedale di Polla si è rivelata inutile. A quel che si apprende la cisterna sarebbe stata posizionata su di un carrello trainata da un trattore: per cause da accertare sarebbe scivolata, travolgendo il piccolo. La salma del bambino è stata posta sotto sequestro, così come l'area dove si è verificata la tragedia, da parte dei Carabinieri della compagnia di Sala Consilina.

Bimbo morto, il sindaco: "Tristezza infinita"

"È una serata di una tristezza infinita per la comunità di Montesano - dice il primo cittadino Giuseppe Rinaldi - Il dolore acuto di una tragedia così profonda lascia senza fiato. La comunità tutta di Montesano piange il suo piccolo angioletto e si stringe in un forte abbraccio alla sua famiglia. Montesano è a lutto fin d’ora perché quando va via un bambino, va via sempre la parte migliore di una comunità".