Prende male le misure e il camion resta incastrato nel sottopasso

Ha preso male le misure ed è rimasto incastrato con il suo camion nel sottopasso di via Lampugnani, a Monza. Il conducente, un corriere di 35 anni, è stato accompagnato in codice verde in ambulanza all'ospedale di Desio. Come mostrano le immagini, il cassone del mezzo è rimasto completamente fuori dal sottopassaggio e si è accartocciato in seguito all'urto. Un episodio analogo era già avvenuto a luglio quando un altro mezzo pesante era rimasto bloccato all'interno del tunnel.

Sul posto insieme a un'ambulanza del 118 sono giunti anche gli agenti della polizia locale di Desio che hanno effettuato un sopralluogo e gestito la viabilità nel tratto. Ci sono state ripercussioni anche per la circolazione ferroviaria con disagi per i pendolari: la circolazione tra Desio e Monza è stata momentaneamente interrotta per le verifiche lungo i binari e alcune corse dirette a Como o a Milano sono state cancellate. Diversi i ritardi accumulati dai convogli.