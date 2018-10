Soccorre una bambina, muore in un terribile incidente: "Addio Angela, una vita per il prossimo"

Drammatico incidente questa mattina poco prima dell'alba in via Emilia Ovest a Fraore, frazione del comune di Parma. Intorno alle 5.30 un'ambulanza e un'automedica dell'Assistenza Pubblica di Borgotaro-Albareto si sono schiantate contro un tir, per cause in corso di accertamento. Nell'impatto, violentissimo, ha perso la vita Angela Bozzia, volontaria di 54 anni della Pubblica Assistenza di Borgotaro-Albareto. Inutile la corsa in ospedale. La donna è stata trasportata d'urgenza nel reparto di Rianimazione, ma è deceduta poco dopo il ricovero. I suoi colleghi hanno fatto di tutto per rianimarla ma non c'è stato nulla da fare.

Morta Angela Bozzia nell'incidente a Fraore, Parma

Angela, che faceva la volontaria da 30 anni, è ricordata oggi in tutto il paese e dai colleghi. La donna, che si trovava sul posto per soccorrere una bambina di un anno che aveva avuto le convulsioni durante la notte, è morta mentre prestava servizio. Sulla pagina Facebook della Pubblica Assistenza il presidente ha scritto un messaggio per Angela Bozzia: "Non avrei mai voluto scrivere una cosa di questo tipo. Ma purtroppo questa mattina alle 5.20 la nostra ambulanza e l'automedica sono state coinvolte in un grave incidente a pontetaro... nello schianto ha perso la vita la nostra volontaria Angela Bozzia, 30 anni da volontaria.. una vita per il prossimo...Non abbiamo più parole ne lacrime...in questo momento siamo vicini alla famiglia e agli altri volontari coinvolti.. sperando per loro si risolva al meglio". I commenti di volontari ed amici sono più di 1.500: tra le condoglianze alla famiglia e i ricordi di Angela sono tantissime le persone che si stanno raccogliendo, in queste ore, attorno ai volontari della Pubblica Assistenza di Borgotaro e alla famiglia di Angela Bozzia.

"Sono vicina alla famiglia ed alla vostra associazione per questa terribile vicenda che ha coinvolto i vostri volontari, e nella quale ha perso la vita "uno di noi" mentre era al servizio della collettività. Un abbraccio fraterno a voi tutti e tanta forza per andare avanti sempre con coraggio". E ancora: "Servire il prossimo con tutti o il rischio che comporta ogni situazione, onore a te e condoglianze alla famiglia". I messaggi di solidarietà si susseguono: "Non ci sono parole...persone che hanno scelto di vivere “in mezzo” alla strada pronti a scappare quando il prossimo soffre e ha bisogno di cure non importa se giorno o notte ma lo si fa perché è il tuo stile di vita, la tua scelta di missione e infine il tuo lavoro".

Altre tre persone - una bimba di un anno, sua madre ed un medico di 62 anni - sono rimaste ferite e sono state trasportate al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Secondo le prime informazioni, l'ambulanza e l'automedica di Borgotaro stavano andando al Maggiore dopo aver soccorso una bimba di un anno che aveva avuto delle convulsioni durante la notte. La bimba si trova in Rianimazione ma non è in pericolo di vita, in Rianimazione e in prognosi riservata anche il medico dell'emergenza territoriale. La madre della bambina ha riportato ferite di media gravità mentre i due autisti stanno bene. Gli operatori sanitari quindi erano partiti da Borgotaro con due mezzi, su uno dei quali c'era la volontaria Angela Bozzia, verso l'Ospedale Maggiore.

Non sono ancora chiare le cause del drammatico incidente: l'impatto è stato violentissimo. Sul posto sono arrivate, oltre ai soccorritori del 118 e ai Vigili del Fuoco, anche due Volanti della polizia di Stato e gli agenti della Municipale, che hanno regolato il traffico ed effettuato i rilievi previsti per legge. Le forze dell'ordine dovranno ricostruire la dinamica dello scontro e capire cosa possa essere successo.