Muore investita dall'auto della figlia

E' morta in ospedale dopo essere stata investita dalla figlia nel cortile di casa. La vittima è Teresa Morrone, 77enne residente a Macerata Campania, in provincia di Caserta. Una tragica fatalità, avvenuta ieri sera. La figlia, 50enne, stava facendo manovra. Ha inserito la retromarcia ed è partita non avvedendosi della presenza della madre nel cortile. La donna è stata centrata in pieno dalla vettura finendo a terra.

Morta investita dall'auto della figlia: tragica fatalità a Macerata Campania

È stata la stessa figlia ad allertare i soccorsi. Immediato l'arrivo di un'ambulanza del 118 che ha provveduto a soccorrere la 77enne e trasportarla d'urgenza all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Le sue condizioni erano estremamente critiche. L'impatto con l'auto ha provocato lesioni molto gravi.

La donna è morta in ospedale nel corso della notte. Il corpo della donna è stato sequestrato per gli accertamenti del caso. Sul caso è stata aperta un'indagine per chiarire la dinamica dell'incidente.