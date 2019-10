Incastrata tra letto e mobile, morta bambina

Tragedia ieri sera a Torino, in un palazzo di via Pacini, nel quartiere Barriera di Milano: una bambina di cinque mesi è stata trovata agonizzante in casa dalla nonna materna, dove era stata lasciata dai genitori, con la testa incastrata tra la testiera del letto e un mobile, in posizione prona sul materasso.

Morta bambina a Torino, incastrata tra letto e mobile

Inutili purtroppo i soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto. La bambina, di origine marocchina, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Regina Margherita dove è morta poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Oltredora e della squadra investigazioni scientifiche per le indagini del caso. I genitori della piccola non si trovavano in casa al momento dell'accaduto: avevano affidato la bimba alla nonna, come già avvenuto altre volte.

Secondo una prima ricostruzione, la nonna 56enne l'avrebbe lasciata sul letto per qualche minuto per recarsi in bagno. Al suo ritorno la bambina sarebbe stata trovata già priva di sensi, prona sul materasso con la testa incastrata tra il capezzale e un mobile. L'allarme della donna al 118 è stato immediato, ma la corsa in ospedale è stata inutile: la piccola è morta durante il trasferimento. "Sono disperata, l'ho lasciata solo pochi istanti", avrebbe dichiarato la nonna ai militari.

I carabinieri intervenuti sul posto. Foto da TorinoToday