L’auto finisce fuori strada e si ribalta: muore una giovane mamma che stava andando a lavoro

Una giovane mamma di 32 anni è morta all’alba di questa mattina in un incidente stradale mentre andava al lavoro, lungo la strada statale 101 nei pressi di Gallipoli (Lecce).

Barbara Fiore – separata, madre di due bambini – era uscita molto presto, come sempre, per raggiungere il bar nel centro storico di Gallipoli dove lavorava. Poco prima delle 7, però, lo schianto mortale quasi all’altezza dello svincolo per Lido Conchiglie.

Per cause ancora in via di accertamento, Barbara Fiore ha perso il controllo della sua Hunday ix35. L’auto ha sbandato sul manto viscido, mentre era in corso un temporale, e ha colpito il guard-rail con tale violenza da oltrepassarlo. La vettura si è ribaltata più volte nelle campagne, prima di fermarsi a circa 30 metri dalla statale.

Incidente sulla statale a Gallipoli, muore una giovane mamma

Quando i vigili del fuoco e i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna sbalzata fuori dall’abitacolo, ormai prima di vita, e l’auto pericolosamente in bilico su uno sportello. Vigili e militari si sono poi occupati di rimettere in sicurezza il veicolo. Gli operatori del 118, giunti nel frattempo, non hanno potuto fare altro che costatare il decesso.

In un primo momento si era temuto che i bambini potessero essere a bordo con lei, magari intrappolati nell’auto ma in realtà i figli, ignari dell’accaduto, erano a casa della donna. Una tragedia che ha scosso profondamente la città.