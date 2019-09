Incidente mentre è in vacanza con i genitori in Tunisia, muore una bimba italiana di 10 anni

Una bimba italiana di dieci anni è morta in un incidente stradale in Tunisia, dove si trovava in vacanza insieme alla famiglia, originaria del monzese.

Secondo le prime informazioni, la bambina stava rientrando insieme ai genitori e al fratellino da un’escursione quando il taxi su cui viaggiavano si è scontrato contro un pulmino. L’impatto è stato fatale per la bambina. L’incidente è avvenuto lungo le strade della località turistica di Hammanet.

La famiglia della bambina è residente nel comune brianzolo di Villasanta, dove la piccola frequentava le scuole elementari.