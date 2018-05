Schianto tra una Porsche e un'auto elettrica: morta la stella della musica latino americana

E' Laura Paulina Calahorrano Quijo la vittima dello spaventoso incidente stradale avvenuto in viale Legioni Romane a Milano. La cantante ecuadoriana, star della musica latino amaricana, era famosa nel suo paese e in tutta la comunità sudamericana a Milano e Italia.

Secondo gli accertamenti della polizia locale, la donna si trovava a bordo di una Share'ngo insieme a un ragazzo italiano di ventisei anni, che avrebbe cercato di fare inversione a U, probabilmente per parcheggiare. L'auto è stata centrata in pieno da una Porsche guidata da un 28enne, che non è riuscito ad evitare l'impatto. Dopo lo scontro, l'auto elettrica è finita contro altre sei vetture parcheggiate. Liberata dai vigili del fuoco dalle lamiere, la cantante è morta all'ospedale San Carlo, come ricostruisce Carmine Ranieri Guarino su MilanoToday.

Paulina Calahorrano si era stabilita a Milano diciotto anni fa e aveva continuato al sua carriera di cantante. Madrina di un'associazione contro la violenza sulle donne, lo scorso 8 marzo aveva avuto l'onore di cantare fuori dal consolato dell'Ecuador proprio in rappresentanza di tutte le donne. In Italia, invece, era stata una presenza fissa ai vari festival latino americani - su tutti il Milano Latin Festival di Assago - e aveva raccolto presenze in tv nei programmi "Detto Fatto" di Rai due e "Take me out" su Real Time.

A febbraio scorso, e lei stessa aveva festeggiato quell'opportunità con tanti video e foto su Facebook, era stata chiamata a cantare come ospite a Casa Sanremo, il programma collegato al festival della musica italiana, e soltanto un mese prima aveva ricevuto a Madrid un premio come "miglior artista internazionale" del 2017 per la musica latina.