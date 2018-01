Cade in casa e si taglia con i cocci di una lampada: morta dissanguata

Angelina Murone, che avrebbe compiuto 69 anni domani, residente in borgata Crosi 1 a Lauriano, è morta lunedì 29 gennaio 2018 in un tragico incidente domestico.

E' stata trovata dissanguata nel soggiorno della casa dove abita dopo una caduta e l'urto con una lampada in ceramica. Proprio i tagli che ha subito, in particolare uno a una natica, hanno provocato la copiosa perdita di sangue che, secondo il medico legale Mario Apostol intervenuto sul posto, l'ha portata alla morte.

A lanciare l’allarme e a chiamare i soccorsi è stata la figlia della donna, che vive al piano superiore della casa con il marito. Non sentiva più la madre muoversi da qualche ora e si è preoccupata.

Sul posto sono poi arrivati anche i carabinieri della compagnia di Chivasso per i rilievi del caso. Non ci sono particolari che facciano pensare a qualcosa di diverso da un tragico incidente domestico. Anche la procura di Ivrea ha archiviato il caso e ha dato il nullaosta per i funerali.

Prima di trasferirsi a Lauriano, Angelina Murone aveva abitato a lungo a Settimo, dove si era sposata nel 1989 e dove aveva lavorato alla Cf Gomma fino alla pensione.

