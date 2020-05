Investita da un'auto mentre attraversa la strada: Chiara non ce l'ha fatta

Chiara Papini, la ragazza di 19 anni travolta da un'auto mercoledì sera in via Papa Giovanni XXIII a Lecco, è morta. Trasportata in ambulanza presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco, la ragazza era stata poi trasferita all'Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese con un elicottero fatto arrivare a Lecco da Brescia: qui, nonostante le cure del personale sanitario, è spirata nella mattinata di giovedì.

La giovane, studentessa del Badoni e residente in via Palestro, si trovava in compagnia di alcuni amici e stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali disegnate all'altezza della rotonda che regola l'incrocio con corso Matteotti e via XI Febbraio. Qui è stata investita da un'auto e, a causa del violento impatto, sbalzata di diversi metri. Il conducente si sarebbe dato alla fuga senza prestare soccorso, mentre è stata avviata la macchina dei soccorsi tramite la chiamata al 112, Numero unico per le emergenze (Nue).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto si sono portati, via terra, i volontari della Croce Rossa di Valmadrera, oltre ad un'automedica inviata dal vicino ospedale "Manzoni" di via dell'Eremo. Sul posto sono intervenute anche due volanti e altrettante pattuglie della polizia locale, che hanno raccolto le testimonianze oculari e si sono messe sulle tracce del fuggitivo, che sarebbe stato rintracciato a casa poco dopo. Le condizioni della 19enne, sbalzata violentemente a terra, si sono presentate subito come molto serie. Poi, stamattina, il tragico epilogo. La Polizia Locale, coordinata dalla Procura di Lecco, ha raccolto le testimonianze e sta proseguendo con gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente.