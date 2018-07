In viaggio per il primo giorno di vacanza, poi lo schianto: prof di liceo muore in autostrada

Erano appena partiti, in quello che era il loro primo giorno di vacanza che però si è trasformato in tragedia. Cristina Marconi, 58enne insegnante in un liceo di Mantova, è morta in un incidente stradale lungo l'autostrada A22, mentre si trovava in viaggio insieme al marito, Giorgio Signoretti. Lo schianto tra i caselli di Affi, nel veronese, e Ala, in provincia di Trento.

La coppia viaggiava a bordo di un vecchio caravan Volskwagen che, per cause ancora da chiarire, ha tamponato un camion, riducendosi a un cumulo di lamiere.

Quando i vigili del fuoco l'hanno estratta da quel groviglio era chiaro che le condizioni di Marconi fossero già gravissime. Rianimata e intubata sul posto, è stata poi trasferita d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento a Verona, dove è morta poco più tardi. Il marito si trova invece ricoverato in ospedale a Rovereto mentre il conducente del camion è rimasto illeso.