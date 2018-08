La piccola Dalia è morta, fine delle speranze: il dramma di una famiglia distrutta

La piccola Dalia Russo, due anni e mezzo, è morta dopo 27 giorni di agonia al Policlinico Gemelli di Roma. La bambina era rimasta gravemente ferita nel drammatico incidente stradale avvenuto lo scorso 11 luglio sulla superstrada Cassino-Sora, costato la vita alla madre Serena Pezzella di 36 anni.

Lo schianto tra la Lancia Y, guidata dalla ragazza originaria di Pontecorvo, e un tir era avvenuto nei pressi dello svincolo per l'ospedale 'Santa Scolastica'. Come riporta FrosinoneToday, Dalia era stata estratta agonizzante dai medici dell'Ares 118 e più volte rianimata sul posto. Era stata poi trasferita in elicottero a Roma. Qui per 27 giorni il padre, i nonni e tutti coloro che l'hanno conosciuta ed amata, hanno sperato in un miracolo.

Le lesioni riportate a seguito dell'incidente sono state però troppo gravi. I carabinieri della Compagnia di Cassino da quasi un mese stanno indagando per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il magistrato Emanuele De Franco, titolare del fascicolo, per questo motivo ha disposto l'autopsia nei giorni successivi alla morte di Serena Pezzella, ed ha nominato un consulente per accertare le cause che hanno portato all'impatto dell'utilitaria contro il tir. L'autista del mezzo è indagato per omicidio colposo. Un atto dovuto per consentire agli inquirenti di svolgere le indagini necessarie a fare chiarezza su questa tragedia della strada.