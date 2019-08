Scompare e viene poi ritrovata morta nei boschi: era in Italia per il matrimonio della figlia

Una donna di 70 anni è stata ritrovata morta nei boschi intorno al borgo di Tragliata, nel comune di Fiumicino (Roma). La vittima, Bernadette Power, era arrivata dall’Irlanda per assistere al matrimonio della figlia.

I parenti ne avevano denunciato la scomparsa nel pomeriggio di domenica 11 agosto e subito erano partite le ricerche da parte dei carabinieri di Torrimpietra, della Protezione civile e dei vigili del fuoco, con l’ausilio anche dell’elicottero Drago 63, la squadra Speleo Alpino Fluviale e il personale dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto.

Donna trovata morta nei boschi a Tragliata: disposta l'autopsia

La macabra scoperta poche ore dopo che era stato lanciato l’allarme. Il cadavere di Bernadette Power è stato ritrovato intorno alle 21, all’altezza di via Casal Sant’Angelo.

I primi esami condotti dal medico legale sul corpo della donna non hanno fatto emergere segni di violenza. Al momento l’ipotesi è che la donna sia morta in seguito ad un malore ma per fugare ogni dubbio è stata disposta l’autopsia al Verano.