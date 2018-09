Investita da un'auto davanti alla metro: morta una donna

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di ieri, lunedì 10 settembre, su via Casilina, a Roma. Una donna italiana di 67 anni, Filomena Barbieri, è morta dopo essere stata investita da un 'auto. Il sinistro ieri pomeriggio, all'altezza della fermata metro Torrenova, nell'omonimo quartiere della periferia est della Capitale.

In particolare la donna, classe 1951, è stata investita per cause ancora in via di accertamento da una Lancia Y all'altezza del civico 1377 intorno alle 19:00 di lunedì 10 settembre. Fermatosi a prestare i primi soccorsi l'automobilista un ragazzo di 23 anni. Filomena Barbieri è stata invece affidata alle cure dell'ambulanza del 118. Troppo gravi però le ferite dalla 67enne, poi deceduta al Policlinico Tor Vergata. Da ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale. Sequestrato il veicolo il 23enne, il conducente dell'auto è stato sottoposto agli accertamenti alcolemici e tossicologici di rito.