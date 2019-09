Investita e uccisa: alla guida dell'auto un ragazzo senza patente

Investita e uccisa da un'auto. E' morta così Fulvia Morando, 49enne di Pinerolo (in provincia di Torino), in vacanza sull'isola di Lampedusa. L'incidente è avvenuto sabato sera in contrada Terranova. La donna è morta dopo essere arrivata al Poliambulatorio, poco dopo mezzanotte. Chi guidava l'auto non si è fermato per prestare i necessari soccorsi, allontanandosi. L'automobilista è stato poi rintracciato e arrestato alle 2 circa. Si tratta di un ventitreenne residente a Lampedusa, un giovane che dovrà rispondere dell'ipotesi di reato di omicidio stradale.

La donna è stata soccorsa e trasferita al Poliambulatorio. I soccorritori si sono accorti subito del quadro clinico complicato. Non c'è stato neanche il tempo per provare un trasferimento, con un elicottero del 118, in una struttura sanitaria meglio attrezzata: la 49enne è morta, infatti, poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. In contrada Terranova si sono subito precipitati i carabinieri della stazione di Lampedusa. I militari dell'Arma hanno ricostruito immediatamente l'accaduto. A quanto pare, la turista di Pinerolo stava serenamente camminando lungo il ciglio della strada quando è stata investita dall'auto. Per ore, i carabinieri hanno scandagliato l'intera Lampedusa, ancora invasa da turisti. Alle 2 circa, sono riusciti a rintracciare il ventitreenne che era alla guida della Suzuki Sj. Auto che era stata trovata abbandonata a qualche chilometro di distanza dal luogo dell'incidente.

Il ragazzo era alla guida della macchina senza patente, perché mai conseguita. E' stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale e posto agli arresti domiciliari dal sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d'inchiesta immediatamente aperto.