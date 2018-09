Finisce con l'auto in una scarpata: morta una donna

Una donna di 52 anni, Gentilina Camiscia, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì 18 settembre a Lanciano, in provincia di Chieti, lungo la strada provinciale per Contrada Serre.

La donna a una curva ha perso il controllo della sua auto, una Peugeot, è uscita di strada ed è finita in una scarpata ribaltandosi piu' volte. Poi il mezzo è andato a fermarsi contro alcuni alberi.

Quando sono arrivati i soccorsi dei Sanitari del 118 ed i Vigili del fuoco la donna aveva già cessato di vivere per le gravi ferite riportate. Non chiare ancora le cause che hanno determinato l'incidente ma l'ipotesi piu' accreditata sembra essere quella di un malore improvviso.