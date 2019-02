Tragico schianto frontale: morta ragazza di 25 anni, gravissime due amiche

Gravissimo incidente stradale a Vignate (Milano) sulla strada provinciale: nello schianto frontale tra due auto, nel cuore della notte tra sabato e domenica, è morta una ragazza di 25 anni. La giovane è deceduta sul colpo. In base a una prima ricostruzione della dinamica, l'auto su cui era a bordo è finita fuori strada andando a sbattere contro un masso.

Le sue due amiche sono state trasportate al San Raffaele e al San Gerardo in codice rosso, in gravissime condizioni, dai sanitari del 118, intervenuti sul posto con cinque ambulanze ed un'automedica. Nell'incidente è rimasto Ferito anche il conducente dell'altra auto, un 59enne, che non è in gravi condizoni: è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Melzo.

La scena che si sono trovati davanti i vigili del fuoco è stata terribile: hanno lavorato a lungo per estrarre le ragazze dalle lamiere della loro auto. Al lavoro per i rilievi i carabinieri di Cassano d'Adda.

