Ragazza di 20 anni travolta e uccisa dal tram sotto gli occhi delle amiche

E' morta sul colpo: i soccorsi, purtroppo, si sono rivelati vani. Una ragazza di 20 anni è stata travolta e uccisa da un tram della linea 9 in piazza Oberdan a Milano nella tarda serata di lunedì 10 febbraio. La vittima è una turista della Corea del Sud residente in Inghilterra. L'incidente, avvenuto intorno alle ore 23.40, si è verificato nei pressi di una fermata del mezzo, all'incrocio tra piazza Oberdan e i Bastioni di Porta Venezia. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Milano, intervenuta sul posto per i rilievi.

Le condizioni della ragazza sono subito apparse gravissime, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e un'automedica. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno sollevato il tram ed estratto il corpo della ragazza, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Illese ma sotto shock altre tre donne che erano con la ragazza, sue amiche, tutte accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli. Anche l'autista del tram è dovuto ricorrere alle cure dei medici.

Nella giornata di lunedì i tram di Milano sono stati al centro di altri due fatti di cronaca. In mattinata un mezzo della linea 3 era rimasto coinvolto in un incidente con un suv Audi in via Torino. Poco dopo, un mezzo della linea 2 è deragliato in via Coni Zugna.

Incidente tram in piazza Oberdan a Milano: il video

Servizio video di Daniele Bennati/MilanoToday.

