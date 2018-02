Donna incinta muore in ospedale: la Procura apre un'inchiesta

La procura di Firenze ha aperto un'inchiesta sulla morte della 30enne che, incinta di 5 mesi, è morta due giorni fa all'ospedale di Careggi a seguito di un'operazione.

Il fascicolo aperto dovrà fare luce su eventuali responsabilità da parte del personale medico che ha seguito la paziente. Nel frattempo prosegue anche l'indagine interna avviata dall'Azienda universitaria ospedaliera di Careggi.

La donna era arrivata al reparto di maternità di Careggi da un altro ospedale fiorentino, affetta da diversi giorni da coliche biliari con complicanze al pancreas. Una situazione che richiedeva un intervento chirurgico.

L’operazione, difficile in condizioni di gravidanza, era stata regolarmente eseguita nella sala operatoria della Maternità, per garantire il massimo controllo e gestione del rischio.

Il decorso post operatorio è stato inizialmente regolare, ma la mattina successiva la paziente ha avuto un arresto cardiaco. Nonostante le immediate procedure di rianimazione e il taglio cesareo di emergenza non c'è stato niente da fare per la 30enne né per il feto.