Meningite killer, muore ragazza di 23 anni

Dramma a Sassari nella notte. Una ragazza di 23 anni è morta per meningite nel reparto di rianimazione dell'ospedale civile della città. La 23 enne, residente in un comune della provincia di Sassari, era arrivata al pronto soccorso a bordo di una ambulanza del 118.

Meningite, muore ragazza di 23 anni

Secondo quanto riportato dai giornali locali, la giovane stava male da qualche giorno. La situazione è precipitata ieri sera, la giovane è arrivata in ospedale in condizioni disperate e i medici purtroppo non sono riusciti a salvarle la vita. Poco dopo la mezzanotte il suo cuore ha smesso di battere.