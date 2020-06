Incidente mentre va al lavoro: Milena aveva 35 anni

Milena Visalli, 35 anni, si stava recando al lavoro come tutte le mattine, quando la sua moto si è scontrata con una Fiat Seicento: l'impatto è stato fatale, la donna è rimasta incastrata tra la vettura e il marciapiede, morendo sul colpo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, un'ambulanza e la polizia municipale che ha effettuato i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, oltre al magistrato di turno. Inutili, purtroppo, i soccorsi del personale sanitario del 118. Il drammatico incidente stradale è avvenuto venerdì mattina intorno alle 9 a Messina, in zona Pace, sulla corsia in direzione nord.

Incidente mentre va al lavoro a Messina: morta Milena Visalli, aveva 35 anni

La donna stava percorrendo in motocicletta la via Consolare Pompea per raggiungere il suo posto di lavoro a Sant’Agata di Militello, una concessionaria dove lavorava come impiegata, quando è stata coinvolta nel drammatico schianto. L’impatto tra la sua moto e la piccola utilitaria non le ha lasciato scampo.

Milena Visalli abitava con i genitori in una palazzina di contrada Macchia. Lì la conoscevano tutti. La 35enne era molto conosciuta per la sua passione per le moto, condivisa anche con il fratello. Sul suo profilo Facebook sono tante le foto di raduni e gite all'aperto in sella a diverse motociclette.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.