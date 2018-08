Addio a Miriam Dubini: la scrittrice per bambini aveva solo 41 anni

La scrittrice di libri per bambini Miriam Dubini è morta in ospedale a 41 anni in seguito ai postumi di un incidente stradale avvenuto a metà luglio. A darne notizie è stata la casa editrice Sergio Bonelli, con cui l'autrice aveva collaborato anche di recente.

Nata a Milano nel '77, Miriam Dubini si era laureata in semiotica, sempre in questa città, con una tesi sulla narrazione delle fiabe per poi specializzarsi nella letteratura per i più giovani. Aveva pubblicato romanzi con diverse case editrici, come Il Battello a Vapore, Mondadori, Ares e Rizzoli. Aveva anche scritto e recitato per il teatro dei ragazzi, lavorato nel circo come sceneggiatrice e collaborato nell'ambito della narrativa e dei fumetti con Disney, Mattel e il programma Art Attack. Per un periodo la scrittrice aveva vissuto e lavorato a Londra e Roma.

Poco prima dell'incidente, Miriam Dubini aveva dato alle stampe il romanzo dedicato alla gioventù di Nathan Never. I più giovani erano stati sempre fonte d'ispirazione per lei, che li incontrava anche in laboratori di creatività manuale e letture animate. A loro, appuntando la propria biografia online, la scrittrice rivelava il "suo piano più ambizioso: la pace nell'universo", che per essere realizzato avrebbe richiesto di "girarlo tutto…". Un viaggio che Miriam ha assegnato alle sue pagine, perché possa essere condiviso da chiunque vorrà leggerle.

La notizia su MilanoToday