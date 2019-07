Travolta sulle strisce pedonali, nulla da fare per la prof in pensione: è morta

E' morta stanotte Ada Bachetti, professoressa di latino in pensione, 86 anni. La donna era ricoverata all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere stata investita, ai Colli Aminei, mentre attraversava sulle strisce pedonali. A colpirla un motorino con due persone a bordo. La professoressa Bachetti era anche diacona in parrocchia. Come ultimo gesto d'amore è stata disposta la donazione degli organi.

Investita da un motorino sulle strisce pedonali: morta prof Ada Bachetti

Già ieri le condizioni della donna erano state dichiarate critiche. Ada Bachetti si trovava nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cardarelli, in seguito alle gravi ferite riportate dopo l'impatto. Si cercano ancora le due persone che, in sella allo scooter, hanno travolto la donna.

I residenti, intanto, chiedono che le strisce pedonali vengano spostate, perché secondo le loro denunce si trovano attualmente in posizione troppo pericolosa a ridosso di una curva.