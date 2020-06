Finisce con l'auto nel lago: morta una ragazza di 24 anni

Tragico incidente nella notte tra martedì e mercoledì in via per Cernobbio a Como, dove poco prima delle 3 un'auto, una Fiat Panda, con a bordo un ragazzo e una ragazza avrebbe sbandato e dopo essere finita contro un muro è uscita di strada finendo nel lago di Como. La ragazza è rimasta intrappolata nell'abitacolo dell'auto ed è morta. La vittima aveva 24 anni.

Le cause precise dell'incidente non sono state ancora rese note. Secondo una prima ricostruzione, la giovane era in compagnia di un coetaneo a bordo del mezzo, quando, poco prima delle 3 della scorsa notte, sulla via per Cernobbio l'auto ha sbandato ed è finita nelle acque del lago. Il ragazzo alla guida è riuscito ad uscire dall'auto che si stava inabissando, mentre la 24enne è rimasta intrappolata nell'abitacolo e non è riuscita purtroppo a riemergere.

Sul posto è intervenuta la polizia, mentre i vigili del fuoco questa mattina hanno recuperato il mezzo e il corpo della ragazza. L'incidente mortale è avvenuto poco dopo l'hotel Villa Flori in direzione di Cernobbio. Nel corso della mattina i vigili del fuoco, grazie anche all'intervento dei sommozzatori arrivati da Torino, hanno provveduto a recuperare la vettura nel lago. Sul posto è intervenuta la polizia della Questura di Como per eseguire i rilievi del caso e cercare di capire che cosa abbia comportato lo sbandamento della vettura che ha poi divelto il parapetto finendo in acqua.