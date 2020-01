Incendio in casa: morta ragazzina di 14 anni, il papà ha provato disperatamente a salvarla

Le fiamme sono divampate in piena notte in un'abitazione di Borgo a Mozzano, in località Socciglia, in provincia di Lucca: una ragazzina di 14 anni è morta nell'incendio sviluppatosi in una casa colonica bifamiliare. Secondo una prima ricostruzione, stava dormendo e si sarebbe svegliata a causa dell'incendio, dando l'allarme: tuttavia le fiamme non le hanno lasciato scampo. L'allarme, fanno sapere i vigili del fuoco, è scattato verso le 2.30 della scorsa notte.

Sul posto sono arrivati d'urgenza i vigili del fuoco, ma purtroppo per l'adolescente non c'è stato nulla da fare: il padre della ragazzina, un 49enne, ha provato disperatamente a salvarla, purtroppo invano, restando ustionato.

Da quanto si apprende, le condizioni dell'uomo non sarebbero gravi. Rimasto ustionato ad un braccio e ad una gamba, il genitore è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca in codice giallo. Sulle cause dell'incendio sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco del comando di Lucca. L'immobile, intanto, è stato sottoposto a sequestro su disposizione del sostituto procuratore di turno. Sul posto le ambulanze di Borgo a Mozzano, Croce Verde di Ponte a Moriano e le forze dell'ordine.

La madre della ragazza è rimasta ferita in un incidente stradale. La donna, che non si trovava in casa con la figlia e il marito, avvertita dal coniuge dell'incendio, ha tentato di raggiungere precipitosamente l'abitazione familiare, ma alla guida della sua auto si è schiantata contro un muro lungo la statale del Brennero. La donna ha riportato traumi e ferite, che non sarebbero gravi, ed è stata trasportata in ambulanza all'ospedale dove è stato ricoverato anche il marito.