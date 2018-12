Cade dalla finestra mentre fa le pulizie: donna muore sul colpo

Tragedia a Riva di Pinerolo, in provincia di Torino. Una donna di 86 anni, Sofia Lai, è morta nel pomeriggio di ieri, venerdì 14 dicembre, cadendo dalla finestra del suo appartamento al terzo piano del palazzo in corso Torino, mentre era intenta a svolgere lavori di pulizia.

La donna, che viveva da sola, è stata trovata senza vita nel cortile dopo l'allarme di un vicino che si è affacciato dal balcone. Inutili tutti i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari. E' stata trovata con addosso i guanti di gomma per fare le pulizie, mentre sul davanzale è stato trovato un prodotto per la pulizia. I carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica dell'accaduto.