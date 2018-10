Tonia Parrella, giovane mamma morta in un incidente

Drammatico incidente questa mattina a Cardito, cittadina in provincia di Napoli. Alla guida di un'utilitaria una donna, Tonia Parrella, trent'anni, giovane mamma: purtroppo la giovane, originaria di Caivano, non è sopravvissuta all'impatto. Lascia il marito e un figlio in tenera età.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri, per i rilievi di rito. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe perso il controllo dell'auto, che sarebbe finita contro un muro di cemento.

"Ti ricorderò sempre sorridente. Che tragedia, non ci posso credere", scrivono alcuni conoscenti sui social network. Questo il tenore dei commenti a una tragedia che ha sconvolto la piccola comunità di Cardito.

La notizia su NapoliToday