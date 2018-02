Travolta e uccisa da un treno: la vittima è una giovane donna incinta

Tragedia questa mattina in stazione a Rovato, nel bresciano, dove intorno alle 10.30 una donna di 35 anni è morta travolta dal locomotore di un treno merci. Il dramma è avvenuto presso il terzo binario, a pochi passi dal sottopassaggio. Sul posto si sono precipitati carabinieri, vigili del fuoco, due ambulanze e l’elisoccorso decollato dal Civile, ma per la 35enne, incinta di alcune settimane, non c’è stato nulla da fare.

La dinamica è ancora tutta da chiarire: non è chiaro se si è trattato di un gesto volontario oppure di un incidente e al momento non si esclude nessuna ipotesi. Le indagini sono in corso e la circolazione ferroviaria è bloccata.

I militari stanno raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito alla scena, tra le quali quella del compagno della donna, anche lui presente in stazione al momento della tragedia.

La notizia su BresciaToday