Salumiere morto d'infarto durante la rapina: un uomo si è costituito

Ha deciso di costituirsi, ieri notte, l'uomo che la scorsa settimana tentò di rapinare Antonio Ferrara, salumiere nel centro del quartiere Montesanto, a Napoli, morto per un malore dopo il tentativo di rapina. Secondo organi di stampa, l'uomo, un 46enne originario del quartiere, si sarebbe recato di sua spontanea volontà, insieme al suo avvocato, alla Questura di Napoli, per costituirsi. Al termine di un lungo interrogatorio, è stato sottoposto a fermo con l'accusa di avere provocato la morte del salumiere come conseguenza della tentata rapina.

Gli inquirenti lo avevano già identificato nel corso delle indagini scattate subito dopo la tragedia. Era stato avvicinato dagli investigatori, coordinati dal pm Ida Frongillo, ai quali, però, aveva riferito che, quella tragica sera, era al lavoro in un pub di via Chiaia. Non era così. Gli agenti della Squadra Mobile hanno subito controllato la sua versione dei fatti e hanno appurato che, invece, al lavoro quel giorno non c'era andato. A questo punto l'uomo si è recato dalla polizia con il suo legale.

Secondo quanto riferisce il Tgr Campania, l'uomo ora in stato di fermo avrebbe chiesto 100 euro a Ferrara, per poi fuggire subito dopo. Ha detto di "non aver compreso in quel momento quali fossero le reali condizioni del salumiere e di aver appreso solo successivamente della morte" di Antonio Ferrara, titolare della storica rivendita "Da Pietruccio".

Proprio quest'oggi, intanto, presso la Chiesa di Santa Maria di Montesanto, è previsto l'ultimo saluto ad Antonio Ferrara, la cui morte ha sconvolto i commercianti e gli abitanti della zona. Giovedì sera, alle 21,30, si terrà una fiaccolata che attraverserà tutto il quartiere.

Il salumiere Antonio Ferrara, era molto noto nel quartiere