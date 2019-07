Marito e moglie muoiono d'infarto a pochi minuti di distanza dopo una vita insieme

Nella serata di domenica una tragedia ha scosso un'intera famiglia. Marito e moglie muoiono a pochi minuti di distanza l'uno dall'altra a Bruere di Rivoli, frazione a due passi da Torino.

Alfredo e Lina Carbone se ne sono andati praticamente insieme, dopo una lunga vita percorsa fianco a fianco. Alfredo, 75 anni, si è sentito male in casa. Immediatamente sua moglie Lina, qualche anno in meno del marito, ha chiamato il 112 ma quando i soccorritori sono arrivati non c'era praticamente più nulla da fare, il cuore dell'uomo aveva smesso di battere. Troppo forte il dolore, Lina dopo aver avvertito il figlio è stata colpita da un infarto che non le ha lasciato scampo. E' arrivata una seconda ambulanza, ma le sirene sono state presto spente.

Sul posto, oltre ai soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Lina e Alfredo Carbone, è poi intervenuta anche una pattuglia della polizia per le procedure del caso.