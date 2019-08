Tragedia in gita, incidente mentre fanno canyoning: due morti

Un'escursione si è trasformata in tragedia a Gordona, in val Bodengo, in provincia di Sondrio. Due persone sono morte mentre praticavano canyoning, la discesa di torrenti che scorrono in canali rocciosi senza l'utilizzo di canoe o gommoni. Due turisti hanno perso la vita in un torrente nel territorio comunale di Gordona.

L'allarme era scattato nella tarda serata di ieri sera quando il gruppo di ragazzi non era rientrato nell'agriturismo dove alloggiava. Nelle prime ore di oggi, 3 agosto 2019, il gruppo è stato individuato e subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Cinque di loro sarebbero stati recuperati praticamente illesi, mentre purtroppo due hanno perso la vita.

Il recupero delle salme e delle altre persone coinvolte è risultato per i soccorritori molto complesso. A nulla è valso l'intervento dell'elicottero decollato da Bergamo.Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso alpino e i vigili del fuoco. Ancora da chiarire l'esatta dinamica della tragedia.

Tragedia a Gordona: recuperate le due vittime, sono turisti tedeschi

I corpi recuperati sono quelli di due cittadini tedeschi. Una squadra del Soccorso alpino della VII Delegazione Valtellina Valchiavenna è partita subito e ha individuato cinque persone che si trovavano fuori dal torrente. I soccorritori si sono calati lungo una cascata e hanno visto uno dei due uomini intrappolato nelle corde, senza vita, sotto il getto dell'acqua. All'alba è stato poi possibile localizzare anche il secondo disperso, che si trovava in una pozza circa 300 metri più a valle.

L'uomo è stato avvistato da un ponte. Il recupero dei due corpi, si spiega dal Soccorso alpino, è stato particolarmente complesso e impegnativo, in un caso eseguito tramite la tecnica del contrappeso, data anche la forte portata d'acqua della cascata. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero decollato da Bergamo, il Sagf, il soccorso alpino Guardia di finanza, e i vigili del fuoco. Le operazioni di recupero si sono concluse in mattinata.