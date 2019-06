Due corpi carbonizzati trovati in un'auto

Due corpi carbonizzati, non ancora identificati, sono stati rinvenuti intorno alle 10 di venerdì in un'auto in Via San Pancrazio, in una traversa di via Siviglia a Torvaianica, località balneare del litorale laziale, nel Comune di Pomezia.

I corpi senza vita erano all’interno di un veicolo in una stradina secondaria della zona di Martin Pescatore. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere l'incendio. Carabinieri sul posto, assieme al medico legale ed al magistrato. Le indagini sono solo all'inizio. Tutta l'area è stata transennata.

Torvaianica, testimone: "Alle 8 abbiamo sentito un botto pazzesco, poi le fiamme"

I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno effettuato un lungo sopralluogo sulla scena, in particolare sull'utilitaria, una Ford completamente distrutta dalle fiamme.

"Alle 8 abbiamo sentito un botto pazzesco, poi le fiamme. Abbiamo chiamato subito i vigili del fuoco perché, con l'erba alta, era facile che scoppiasse un incendio ancora più violento. Non siamo però usciti a controllare, ci siamo fatti gli affari nostri. Nessuno ha gridato, in quella macchina erano già morti. Sono stati i clan mafiosi che lavorano tra Ardea e Torvaianica". L'ha detto all'Adnkronos un residente di via San Pancrazio, il primo a chiamare i vigili del fuoco.