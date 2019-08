Inghiottiti dalle acque del lago d'Iseo: morti i due fratelli di 16 e 17 anni

Fine delle speranze. I due fratelli di 16 e 17 anni che ieri, venerdì 16 agosto, erano entrati in acqua nel lago d’Iseo, a Tavernola, durante un bagno, sono stati trovati morti. Di origine pachistana, abitavano da tempo ad Azzano San Paolo (Bergamo). Un terzo fratello di 19 anni è stato tratto in salvo. A quel che riferiscono i carabinieri, i tre non sapevano nuotare.

E' successo tutto in pochi istanti. Il primo a entrare in acqua è stato il giovane di 17 anni. E' andato in difficoltà, e a quel punto è entrato nelle acque del lago per tentare di soccorrerlo il fratello minore di 16 anni, seguito dal fratello maggiore di 19 anni.

Tavernola (Lago d'Iseo): morti i due fratelli di 16 e 17 anni

Un bagnante si è accorto della gravità della situazione ed è riuscito con un salvagente a portare in salvo il fratello maggiore: gli altri due sono scomparsi nelle acque del lago. Sono stati soccorsi poi dai Vigili del fuoco di Bergamo, a Lovere per un’esercitazione: erano a tre metri di profondità.

Le loro condizioni sono parse subito gravissime: trasportati da due distinti elicotteri del 118 in due ospedali a Bergamo e Brescia, sono deceduti entrambi nonostante tutti i tentativi dei medici.