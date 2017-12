Incendio in casa: tre persone morte carbonizzate in camera da letto

Tre persone sono morte in un incendio scoppiato nel corso della notte a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Il rogo è scoppiato in un’abitazione in via Tommaso Sanseverino e lì le fiamme hanno colto le persone all’interno delle loro camere da letto.

Come riporta SalernoToday, non è chiaro cosa sia successo, ma sicuramente le vittime sono decedute a seguito di un incendio divampato per cause in corso di accertamento. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso.

Le vittime sarebbero una madre poco più che ottantenne e i suoi due figli di 58 e 60 anni.

Su quanto accaduto indagano i militari dell'Arma guidati dal maggiore Alessandro Cisternino. Intanto la Procura di Nocera Inferiore ha disposto l'autopsia sui cadaveri per riscontrare ulteriori elementi utili ai fini investigativi

