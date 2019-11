Operai travolti da un'auto mentre potano gli alberi in strada: quattro i morti

Quattro persone hanno perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Galatone, in provincia di Lecce. Una Golf Volskwagen stava transitando quando si è scontrata con un camion della Eco.man Salento fermo sul ciglio della strada e adoperato per potare degli ulivi mentre in quel momento erano al lavoro degli operai. La tragedia in via Giorgio Almirante, nei pressi dell'hotel Ghalà. Secondo una prima ipotesi, pare che l'auto stesse cercando di effettuare un sorpasso.

Auto travolge operai al lavoro: quattro le vittime

Le vittime sono l'automobilista che si trovava a bordo di una Golf Volkswagen, Alessandro Liguori, di Aradeo, e il titolare e due dipendenti della ditta della Eco.Man Salento che si stavano occupando della potatura delle fronde degli alberi ai margini della carreggiata, tutti di Galatone: Pasquale Filieri, 62enne; Luigi Casaluci, 64enne; Antonio Mezzi, 44enne. Ferito grave un altro operaio, che si trovava sul cestello al momento dell'impatto. Si tratta di Giovanni Benegiamo, anch'egli di Galatone. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Gallipoli e della stazione di Galatone.