Mamma e figlio trovati morti in casa insieme al loro cane

Due persone sono state ritrovate morte in un appartamento in via Pozzo, a Gavirate, in provincia di Varese. Dai primi riscontri di soccorritori e vigili del fuoco, intervenuti questa mattina sul posto, si tratterebbe di un'intossicazione da monossido di carbonio dovuta al malfunzionamento di uno scaldabagno.

Morti madre e figlio a Gavirate: sospetta intossicazione da monossido di carbonio

Il monossido di carbonio è un gas che non ha odore né colore e quando i livelli in ambienti chiusi salgono può portare alla morte. Sono in corso le indagini e gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri, arrivati sul posto con i vigili del fuoco e un'ambulanza.

Secondo quanto ricostruito le vittime sono madre e figlio, di 94 e 52 anni A lanciare l'allarme sono stati i familiari, dopo che non riuscivano a mettersi in contatto telefonico con loro da ieri sera. Anche il loro cane è stato trovato morto nel salottino di casa.