Contro un albero con l'auto, due giovani morti tra le fiamme: "Ho provato ad aiutarli"

Due giovani di 25 e 26 anni hanno perso la vita così nella notte del 2 febbraio a Piacenza. Metodiy Vitanov di 26 anni e Mariya Vitanova di 25 erano cugini e la giovane era venuta in Italia dalla Macedonia perché in visita dai parenti in città. L'auto su cui viaggiavano, una Clio, si è schiantata contro un albero e ha preso fuoco immediatamente.

Erano circa le 3 e un quarto del mattino quando alla centrale operativa del 118 è arrivata la chiamata: sul posto i vigili del fuoco, l'auto medica del 118, un'ambulanza della Croce rossa, le volanti della polizia e la Polstrada.

Qualcuno di passaggio ha cercato di salvarli svuotando un estintore nella speranza di poterli estrarre ma tutto è stato vano: "Ci ho provato ma le fiamme erano troppo alte" ha dichiarato un giovane. Quando i pompieri hanno spento le fiamme i due giovani erano già senza vita. Il recupero delle salme da parte dei vigili del fuoco è stato molto difficoltoso perché l'auto si è accartocciata e li ha intrappolati tanto che hanno dovuto usare la gru per rimuovere la carcassa dell'utilitaria dal tronco.

Al vaglio degli agenti anche i filmati delle telecamere alla ricerca di qualche dettaglio utile alla ricostruzione dell'incidente.

Solo ieri nel torinese aveva perso la vita un 32enne di Pinerolo, William Perricone, in un incidente molto simile.