Papà Remo muore a poche ore dalla scomparsa del figlio, vittima di un incidente

Poche ore dopo aver saputo che il cuore del figlio rimasto vittima di un incidente stradale si era fermato, anche il suo non ha retto al dolore e papà Remo è morto.

Gianluca Di Persio, originario di Roccamontepiano, era stato investito la sera del 21 dicembre scorso da una donna che si era messa al volante dopo aver bevuto troppo lungo via Mandonna del Ponte a Fara Filiorum Petri, in provincia di Chieti. Gianluca è stato travolto sotto gli occhi della moglie, che in quel momento era in strada con lui. La donna alla guida dell'auto, una 64nne, potrebbe essere ora processata per omicidio stradale.

Di Persio era stato trasportato all'ospedale di Pescara con un'emorragia cerebrale e contusioni polmonari multiple. A febbraio era stato poi trasferito in un centro riabilitativo a Macerata. La famiglia ha vissuto per mesi nella speranza che piccoli miglioramenti potessero portare a una ripresa di Gianluca, ma purtroppo non è stato così. All'alba di mercoledì il 46enne è morto e, poco ore dopo aver ricevuto la notizia, è morto anche suo padre Remo.

