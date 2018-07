Una perdita d'acqua svela la doppia tragedia: marito e moglie morti in casa

I vicini, già probabilmente insospettiti perché si erano accorti che marito e moglie non si vedevano in giro da giorni, hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco perché da un appartamento pioveva acqua che arrivava ai piani più bassi. E proprio quella perdita d'acqua, scoperta nel palazzo Atc di via Carema 2 a Torino, ha fatto emergere una doppia tragedia avvenuta due mesi prima.

Secondo quanto riporta TorinoToday, l'appartamento al settimo piano dello stabile, infatti, è sotto sequestro da maggio, quando sono morti, a breve distanza l'uno dall'altra, Peppe Zagami, 75 anni, e la sua compagna marocchina Akima, 45 anni. Il primo è deceduto per cause naturali, la seconda in pratica si è lasciata morire, probabilmente di stenti, dopo averne vegliato il cadavere per diversi giorni. La procura ha disposto l'autopsia ed esami tossicologici sui corpi che richiedono mesi per dare risultati: finché i risultati non arriveranno la casa resterà bloccata.

Sulla duplice morte indagano gli agenti del commissariato Barriera di Milano. Dopo la morte dell'uomo, la donna aveva lasciato aperta la finestra della camera da letto per lasciare uscire l'odore sempre più insopportabile provocato dal cadavere del marito. E' probabile che sia morta per avere smesso di prendere medicine salvavita. Gli agenti hanno dovuto chiedere l'autorizzazione alla rimozione dei sigilli affinché si provvedesse alla riparazione del guasto.