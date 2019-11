Tre Vigili del Fuoco morti: esplosione nella notte, è dramma

Il bilancio è molto pesante: tre vigili del fuoco morti nell'esplosione e nel crollo conseguente di una palazzina, un cascinale nel basso Piemonte. L'esplosione è avvenuta intorno alle 2 della notte tra lunedì e martedì in un edificio disabitato a Quargnento, in provincia di Alessandria, in via San Francesco d'Assisi, vicino al bivio per Fubine.

Esplosione Quargnento (Alessandria): morti vigili del fuoco, i nomi delle vittime

A quel che si apprende è rimasta coinvolta una squadra di vigili del fuoco che era intervenuta sul posto per spegnere un incendio. Il crollo della struttura non ha lasciato loro scampo: tre pompieri sono morti.

Le vittime sono Matteo Gastaldo (46 anni, l'ultimo a essere estratto dalla macerie), Marco Triches (38 anni) e Antonio Candido (32 anni). I primi due sono originari di Alessandria, il terzo di Reggio Calabria.

Nell'esplosione sono rimasti feriti gli altri due componenti della squadra e un carabiniere. Ancora presto, fanno sapere gli investigatori per fare un'ipotesi sulle cause dell'esplosione. C'erano bombole di gas nel cascinale.

Quargnento è un piccolo Comune, poco più di mille anime nella piana di Alessandria, al confine con le colline del Monferrato casalese. Oltre all'abitato sono presenti sul territorio comunale molte cascine sparse, costruite per lo sfruttamento agricolo delle terre.

Vigili del Fuoco morti, il cordoglio per le vittime di Quargnento

"Il Dipartimento della Protezione Civile esprime il più sincero cordoglio per la morte dei vigili del fuoco deceduti questa notte nello svolgimento del proprio servizio a seguito dell'esplosione di un edificio a Quargneto, in provincia di Alessandria". Lo riferisce una nota del Dipartimento della Protezione Civile. "Nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari e augurando una pronta guarigione ai feriti, il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e l'apprezzamento al Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco, fondamentale struttura operativa di tutto il sistema, e a tutte le forze, le organizzazioni e i volontari che con dedizione operano ogni giorno nei molteplici ambiti di Protezione Civile", conclude la nota.

Il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Salvatore Mulas e il Capo del Corpo Fabio Dattilo (che si sta recando sul posto) esprimono tutta la vicinanza alle famiglie dei tre vigili vittime del dovere e ai colleghi tutti e di Alessandria.